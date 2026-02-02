lunedì, Febbraio 2, 2026
Ultimo:
Vigili del fuoco

Il silenzio dopo la sirena: Trieste piange Carlo, giovane Vigile del Fuoco

Il Faro
02.02.2026 – 19.00 – La notizia è arrivata all’improvviso, come un colpo che toglie il respiro, nel corso della serata. Al Comando dei Vigili del Fuoco di Trieste la notizia della scomparsa di Carlo si è diffusa in poche ore, lasciando dietro di sé un silenzio carico di incredulità e dolore.

Un fulmine a ciel sereno che ha attraversato uffici, autorimesse e camerate, spezzando la normalità di una serata che nessuno dimenticherà. Particolarmente difficile è stata la notte per i colleghi del suo stesso turno, chiamati comunque al servizio dopo aver appreso della perdita. Un turno svolto con professionalità, come sempre, ma con il cuore appesantito da un’assenza improvvisa, da una sedia vuota che pesava più di qualsiasi fatica fisica. Perché nei Vigili del Fuoco il lavoro è squadra, è fiducia reciproca, è legame umano prima ancora che professionale.

