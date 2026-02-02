Spread the love

Una battuta di caccia che rischiava di trasformarsi in tragedia si è conclusa con un lieto fine grazie al tempestivo intervento dei soccorritori. Poco dopo mezzogiorno di sabato, una squadra Saf (Speleo Alpino Fluviale) dei Vigili del Fuoco del comando del Verbano Cusio Ossola è entrata in azione nel territorio comunale di Cannero Riviera per il salvataggio di un cane in grave difficoltà.

L’allarme all’Alpe Morissolo – La protagonista della disavventura è Petra, un segugio francese di razza ariegeois di taglia media. Durante una battuta di caccia nella zona dell’Alpe Morissolo, l’animale si è allontanato dai proprietari finendo in un’area estremamente impervia, caratterizzata da canaloni scoscesi e pareti rocciose.

https://www.varesenews.it/2026/02/la-cagnolina-petra-resta-bloccata-a-cannero-riviera-nel-ghiaccio-salvata-dai-vigili-del-fuoco/2475205/