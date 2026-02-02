Malore in acqua, subacqueo 67.enne muore nel Lago di Como

Spread the love

Un subacqueo è deceduto dopo essersi trovato in difficoltà, con ogni probabilità a causa di un malore, nelle acque del ramo lecchese del Lago di Como, di fronte alla località Moregallo.

La tragedia è avvenuta dopo che l’uomo, di 67 anni, proveniente dal Milanese, era stato riportato a riva da altri sub che erano con lui per trascorrere una mattinata di immersioni. Il 67enne si era appena immerso quando ha dato il segnale di richiesta di aiuto. Immediata la chiamata ai soccorsi, sul posto l’ambulanza della Croce Verde di Bosisio Parini (Lecco) che ha trasportato il sub all’ospedale Manzoni di Lecco.

Incosciente, è stato rianimato sulla spiaggia, le sue condizioni sono subito apparse critiche, e poco dopo il ricovero in ospedale il suo cuore ha smesso di battere. Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco di Lecco con i Carabinieri di Lecco e la Guardia costiera italiana. Si tratta dell’ennesima tragedia nello stesso specchio di lago, caratterizzato da fondali particolarmente profondi.

