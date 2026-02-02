Spread the love

Controlli nei locali notturni di Napoli e provincia per evitare tragedie. Carabinieri e vigili del fuoco impegnati nella movida.

Dopo la strage di Capodanno avvenuta a Crans-Montana, in Svizzera, durante la quale hanno perso la vita 41 persone, le forze dell’ordine italiane hanno fatto partire una serie di controlli straordinari su tutto il territorio.

Nel capoluogo partenopeo carabinieri e polizia municipale hanno sottoposto a sequestro il noto locale Club 21, ubicato in via Nazario Sauro sul lungomare di Napoli. Le autorità avrebbero constatato che la struttura fosse sovraffollata, con più del doppio dei clienti all’interno rispetto alla capacità consentita. La posizione dei proprietari è al vaglio delle autorità giudiziarie.

I controlli effettuati per salvaguardare l’incolumità e la sicurezza delle persone sono andati avanti a Somma Vesuviana. Qui i carabinieri della compagnia di Castello di Cisterna insieme ai vigili del fuoco hanno controllato un locale notturno di via Pomigliano. All’interno della discoteca 650 ragazzi, più del doppio consentito, che sono stati fatti allontanare senza problemi di ordine pubblico.

https://napoli.cityrumors.it/2026/02/02/movida-sicura-dopo-crans-montana-giro-di-vite-di-carabinieri-e-vigili-del-fuoco-tra-i-locali-notturni-cosa-sta-accadendo