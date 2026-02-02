Rettifica delle graduatorie finali selezione interna per qualifica posti Ispettori piloti di aeromobile; Ispettori specialisti di aeromobile; Ispettori elisoccorritori
CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO
Rettifica delle graduatorie finali della selezione interna per qualifica con un totale complessivo di 62 posti per gli Ispettori piloti di aeromobile; 62 posti per gli Ispettori specialisti di aeromobile; 12 posti per Ispettori elisoccorritori, con decorrenza 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024.
https://www.ilfaroinrete.it/wp-content/uploads/2026/02/BTU_1_3_bis_30_01_26.pdf