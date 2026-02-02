lunedì, Febbraio 2, 2026
Ultimo:
Decreti e circolariVigili del fuoco

Rettifica delle graduatorie finali selezione interna per qualifica posti Ispettori piloti di aeromobile; Ispettori specialisti di aeromobile; Ispettori elisoccorritori

CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

Rettifica delle graduatorie finali della selezione interna per qualifica con un totale complessivo di 62 posti per gli Ispettori piloti di aeromobile; 62 posti per gli Ispettori specialisti di aeromobile; 12 posti per Ispettori elisoccorritori, con decorrenza 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024.

https://www.ilfaroinrete.it/wp-content/uploads/2026/02/BTU_1_3_bis_30_01_26.pdf

