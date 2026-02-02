VIDEO – Roma, crolla un pino ai Fori Imperiali: tre feriti

Spread the love

Tre feriti, tutti lievi. E’ il bilancio, per fortuna non drammatico, di un nuovo crollo di un albero al alto fusto – il terzo in poco più di un mese – avvenuto ai Fori Imperiali, a poca distanza dal Foro Traiano.

Il pino è crollato sul marciapiede andando ad impattare su una delle balaustre che costeggiano i Fori. L’albero ha travolto tre persone: si tratta di una ragazza italiana di 17 anni e di due cittadini stranieri di 34 e 42 anni. I tre sono stati immediatamente soccorsi e trasportati in codice giallo negli ospedali Santo Spirito, San Giovanni e Umberto I, hanno riportato ferite giudicate non gravi.

I Vigili del Fuoco, intervenuti con varie squadre, hanno rimosso immediatamente la chioma dell’albero per accertare che non vi fossero altre persone coinvolte.

Gruppo Sciscione