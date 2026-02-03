Enna -Cambio al vertice dei Vigili del Fuoco di Enna

Spread the love

Nella giornata di oggi, 3 febbraio 2026, si è svolta la cerimonia ufficiale di passaggio di consegne alla guida del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Enna, alla presenza del personale operativo e amministrativo. Dopo sedici mesi alla direzione del Comando, il Primo Dirigente Arch. Erich Granata ha lasciato l’incarico, affidando la guida al Primo Dirigente Ing. Augusto Alessio Fonti. Un momento istituzionale partecipato, nel quale è stato espresso un sentito apprezzamento per l’attl periodo di comando dell’Arch. Granata, seppur contenuto nel tempo, è stato caratterizzato da un’intensa e articolata attività operativa. Nel corso del 2025 sono stati effettuati 3.538 interventi di soccorso tecnico urgente, dato che evidenzia il costante impegno del Comando nella tutela della sicurezza del territorio. Tra gli eventi più rilevanti, l’emergenza causata dal maltempo associato al passaggio dell’uragano Harry, che ha comportato 339 interventi, gestiti con efficacia grazie a un dispositivo di soccorso tempestivo e ben coordinato.

Particolarmente impegnativa anche la stagione estiva, segnata da numerosi incendi affrontati con elevata professionalità e grande senso del dovere, spesso in condizioni operative complesse. In questo contesto si è rivelato determinante il contributo dei funzionari tecnici, impegnati nella direzione e nel coordinamento delle operazioni, assicurando supporto alle squadre e alti livelli di sicurezza ed efficienza.

Il mandato si è distinto inoltre per l’attenzione riservata ai rapporti di collaborazione istituzionale, sviluppati in stretto raccordo con la Prefettura e con le Forze dell’Ordine. Una sinergia costante che ha rafforzato il sistema provinciale di gestione delle emergenze.

Accanto all’attività operativa, il Comando ha promosso iniziative di carattere istituzionale e culturale, tra cui il “Mini Tour” della Banda musicale dei Vigili del Fuoco, che ha coinvolto anche la città di Piazza Armerina, riscuotendo un’ampia e positiva partecipazione.

L’operato del Comandante uscente è stato riconosciuto dalle istituzioni per lo stile di comando improntato alla professionalità, alla disponibilità e al dialogo, favorendo un clima di collaborazione e coesione interna.

Nel suo intervento di saluto, l’Arch. Granata ha ringraziato tutto il personale del Comando — vigili del fuoco, funzionari tecnici e personale amministrativo — evidenziando come i risultati raggiunti siano il frutto di un lavoro di squadra fondato su competenza, spirito di Corpo e senso del dovere.

Al termine della cerimonia, sono stati rivolti al Comandante Granata i migliori auguri per il nuovo incarico di Dirigente presso la Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco per la Sicilia – Ufficio Prevenzione Incendi, considerato un importante passo nel suo percorso professionale.

Con l’insediamento del Comandante Fonti si apre ora una nuova fase per il Comando di Enna, nel segno della continuità e dell’impegno al servizio della collettività. Una cerimonia che ha rappresentato non solo un avvicendamento formale, ma anche un momento di riconoscimento per il lavoro svolto e per il valore umano e professionale espresso durante il mandato.

