Fiamme sull’autostrada A1: macchina dei soccorsi per l’incendio di un tir presso l’area di servizio Prenestina

Un lunedì mattina di forte tensione quello di oggi 2 febbraio, per gli automobilisti in transito lungo l’autostrada A1 Milano-Napoli, quando intorno alle ore 11 si è verificato un pericoloso incendio che ha coinvolto il rimorchio di un tir mentre percorreva la carreggiata in direzione nord.

Il sinistro ha avuto luogo in prossimità dell’area di servizio Prenestina, un punto nevralgico per la viabilità del quadrante est della capitale. La colonna di fumo, visibile a distanza, ha fatto scattare immediatamente l’allarme, mobilitando i mezzi di soccorso per evitare che una situazione di emergenza potesse trasformarsi in una tragedia per la circolazione autostradale.

La Sala Operativa, ricevuta la segnalazione del fumo che fuoriusciva dalla parte posteriore del mezzo pesante, ha inviato sul posto mezzi specializzati per la gestione di incendi su grandi arterie stradali.

Nello specifico, sono intervenuti i soccorritori con la squadra 24 A e l’autobotte AB 10. La rapidità di intervento è stata determinante: i Vigili del Fuoco sono giunti sul luogo dell’evento pochi minuti dopo la chiamata, posizionando i mezzi in modo da proteggere il resto del traffico e operare direttamente sul rimorchio in fiamme. Grazie al coordinamento delle squadre, le operazioni di spegnimento sono iniziate immediatamente, circoscrivendo il pericolo in tempi record.

