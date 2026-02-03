Fuga di monossido​ in un asilo nido a Milano, intossicati 12 bambini e 4 adulti: i piccoli portati in ospedale

Spread the love

DIREZIONE REGIONALE VIGILI DEL FUOCO DELLA LOMBARDIA

3 febbraio 2026 – Milano, fuga di monossido in asilo nido: 12 bambini e 4 adulti assistiti dai sanitari

Questa mattina, intorno alle ore 9.00, si è verificata una fuga di monossido di carbonio all’interno di un asilo nido situato in viale Certosa, a Milano.

Dodici bambini e quattro adulti — tra cui due insegnanti e due genitori — sono stati presi in carico dal personale sanitario del 118, intervenuto sul posto per la valutazione clinica a seguito dei sintomi accusati, compatibili con un’esposizione a monossido di carbonio. Le persone coinvolte sono state riunite in un’area di triage, dove i sanitari stanno valutando l’eventuale necessità di ricovero ospedaliero.

Sul luogo dell’evento è intervenuta un’APS della sede centrale dei Vigili del Fuoco, insieme agli specialisti del Nucleo NBCR (Nucleare, Biologico, Chimico, Radiologico), impegnati nelle operazioni di monitoraggio strumentale e nell’individuazione delle cause che hanno originato la dispersione del gas.

I locali della struttura scolastica sono attualmente sotto costante controllo tecnico per verificare la presenza residua di sostanze pericolose e garantire le condizioni di sicurezza prima di qualsiasi eventuale riutilizzo degli ambienti.