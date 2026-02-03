Furgone si ribalta sulla SP10

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO

Questa mattina, intorno alle 9:15, i Vigili del fuoco dei distaccamento di Civitanova Marche sono intervenuti per un incidente stradale avvenuto lungo la SP 10, nel tratto che da Civitanova Alta va verso Montecosaro Alto. Il furgone di un ditta di impianti elettrici e telefonici abbruzzese ha urtato il terrapieno ai lati della sede stradale e si è rovesciato.

I Vigili dle fuoco hanno estratto il conducente del mezzo, rimasto bloccato all’interno dell’abitacolo e lo hanno poi affidato alle cure del personale sanitario che ha successivamente disposto il trasferimento presso l’ospedale di Civitanova Marche. Il passeggero del furgone, invece, è riuscito ad uscire da solo.

Sul posto presenti i Carabinieri per i rilievi di rito e la gestione della viabilità.