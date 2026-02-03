Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DI CATANZARO

Nella tarda serata di ieri, squadre dei Vigili del Fuoco del Comando di Catanzaro, distaccamento di Lamezia Terme, sono intervenute per un incendio di abitazione sviluppatosi in una traversa di via Marconi.

L’evento ha interessato un appartamento posto al primo piano di una palazzina di tre piani fuori terra. Il rogo ha provocato danni ai locali adibiti a cucina e soggiorno, mentre i restanti ambienti dell’abitazione e gli appartamenti sovrastanti sono stati interessati da fumo intenso.

A scopo precauzionale, il personale dei Vigili del Fuoco ha disposto l’evacuazione dell’intero stabile. Mediante l’impiego dell’autoscala, due nuclei familiari residenti al terzo piano, rimasti bloccati a causa del denso fumo, sono stati tratti in salvo senza conseguenze.

Sono in corso accertamenti per stabilire l’origine dell’incendio; al momento nessuna ipotesi viene esclusa. Sul posto è intervenuta anche la Polizia Locale per gli adempimenti di competenza.

Le persone evacuate hanno trovato temporanea sistemazione presso familiari, in attesa del completamento delle verifiche tecnico-strumentali sull’edificio.