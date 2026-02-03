VIDEO – Incendio di un mezzo pesante alimentato a GNL lungo la SS36, all’interno della Galleria Monte Piazzo,

Spread the love

DIREZIONE REGIONALE VIGILI DEL FUOCO DELLA LOMBARDIA

In data odierna, 3 febbraio 2026, alle ore 10:00, si è verificato un incendio che ha coinvolto un mezzo pesante alimentato a GNL lungo la SS36, all’interno della Galleria Monte Piazzo, nel territorio comunale di Dorio, in direzione Milano.

Il primo intervento è stato effettuato da una pattuglia della Polizia Stradale, che ha utilizzato un estintore in dotazione riuscendo a contenere le fasi iniziali dell’incendio del veicolo.

Poco dopo sono giunte sul posto due squadre dei Vigili del Fuoco del dispositivo di potenziamento predisposto in vista delle Olimpiadi, dislocato a Bellano, tra cui personale specializzato NBCR (Nucleare, Biologico, Chimico, Radiologico).

All’arrivo dei soccorritori è stato riscontrato un rilascio di GNL dalla valvola di sicurezza del serbatoio del mezzo pesante. In via precauzionale è stata immediatamente disposta l’evacuazione della galleria.

Le squadre dei Vigili del Fuoco, con il supporto degli specialisti NBCR, hanno proceduto al raffreddamento del serbatoio criogenico, al controllo della dispersione del gas e alla messa in sicurezza dell’intera area, operando fino al completo ripristino delle condizioni di sicurezza.

Al termine delle operazioni, la galleria è stata riaperta al traffico veicolare. Non si segnalano persone coinvolte.