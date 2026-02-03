Incidente sulla statale a Porto Empedocle: camion si ribalta, coinvolte pure due auto

Spread the love

Due auto e un camion di grosse dimensioni sono rimaste coinvolte in un incidente stradale lungo la statale 115 in direzione Porto Empedocle, nell’Agrigentino.

Dopo l’impatto il camion, con un grosso carico di sabbia, si è ribaltato lungo l’arteria stradale che al momento risulta chiusa al traffico al km 178.

Gli automobilisti e il camionista sono rimasti illesi anche se sotto choc. Ad occuparsi dei rilevi del sinistro la polizia stradale di Sciacca; presenti anche le volanti del locale commissariato e della questura di Agrigento. Istituite temporanee deviazioni sul posto da parte di Anas.

