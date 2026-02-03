Nuovo Comandante dei Vigili del Fuoco di Pavia: Daniele Panza prende il comando

Spread the love

Daniele Panza è il nuovo Comandante dei Vigili del Fuoco di Pavia, portando con sé una vasta esperienza maturata in Lombardia e in interventi nazionali. Subentra ad Alessandro Segatori, con l’obiettivo di rafforzare il soccorso tecnico urgente nella provincia.

Sabato 31 gennaio 2026, il Comando dei Vigili del Fuoco di Pavia ha accolto il suo nuovo comandante, il Cavaliere Dott. Ing. Daniele Panza. Il suo arrivo segna un momento di continuità e rinnovamento, dopo il trasferimento del precedente comandante, il Dott. Ing. Alessandro Segatori, ora a Savona. Segatori ha guidato il comando pavese con grande dedizione, gestendo con impegno le numerose attività legate al soccorso tecnico urgente e alle funzioni istituzionali.

Daniele Panza, 49 anni, originario di Avellino, è sposato e padre di due figli. Prima di assumere il comando di Pavia, ha maturato una solida esperienza presso il Comando di Milano, dove dal 2022 ricopriva il ruolo di Dirigente Vicario. La sua carriera include anche importanti incarichi alla Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco della Lombardia e al Comando di Varese.

L’Ing. Panza vanta una lunga esperienza in interventi di grande rilievo, avendo partecipato ai soccorsi durante i terremoti che hanno colpito l’Emilia Romagna nel 2012 e il Centro Italia tra il 2016 e il 2017. Inoltre, ha coordinato i nuclei specialistici dei Vigili del Fuoco durante l’EXPO 2015, un evento di portata internazionale che ha richiesto un’organizzazione di alto livello.