Vigili del fuoco

Paura a Lamezia: fiamme in un appartamento. Famiglie tratte in salvo dai Vigili del Fuoco con l’autoscala

Il denso fumo nero ha saturato le rampe di scale in pochi minuti, trasformando una palazzina di tre piani in una trappola. Nella tarda serata di ieri, i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Lamezia Terme sono intervenuti d’urgenza in una traversa di via Marconi per un violento incendio divampato in un appartamento al primo piano.

Mentre le fiamme divoravano la cucina e il soggiorno dell’abitazione al primo livello, il fumo intenso ha invaso rapidamente gli appartamenti sovrastanti, bloccando ogni via di fuga interna. La situazione è apparsa subito critica per due nuclei familiari residenti al terzo piano, impossibilitati a scendere. I soccorritori hanno quindi dispiegato l’autoscala, raggiungendo le finestre dell’ultimo piano e traendo in salvo i residenti, fortunatamente senza conseguenze fisiche.

A scopo precauzionale, il comando di Catanzaro ha disposto l’evacuazione immediata dell’intero edificio. Sul posto è intervenuta anche la Polizia Locale per gestire la viabilità e i rilievi di competenza. Attualmente, le famiglie evacuate hanno trovato sistemazione temporanea presso alcuni parenti, in attesa che i tecnici completino le verifiche tecnico-strumentali sulla stabilità e la sicurezza della struttura.

