Sisma 2016: confermati e potenziati i presìdi dei Vigili del Fuoco nell’Appennino centrale

I presìdi straordinari dei Vigili del Fuoco di Amatrice e Arquata del Tronto continueranno a operare regolarmente per tutto il 2026 in relazione allo stato di emergenza ancora in corso.

Il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, Fabio Ciciliano, ha infatti autorizzato il mantenimento degli attuali assetti straordinari del personale nelle aree più colpite dal sisma del 2016.

Parallelamente, i distaccamenti permanenti dei Vigili del fuoco di Norcia, Visso, Camerino saranno ulteriormente potenziati per proseguire, in collaborazione con la Protezione Civile, le attività assistenza alla popolazione e di demolizione e messa in sicurezza degli edifici danneggiati dal sisma.

La decisione conferma l’attenzione del Governo verso i territori dell’Appennino centrale e la sinergia tra Ministero dell’Interno, Protezione Civile e Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, finalizzata a garantire sicurezza, operatività e una presenza costante dello Stato.

