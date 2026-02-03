Soccorso sul ghiaccio a Carona: l’eccellenza operativa dei Vigili del Fuoco e OPSA Croce Rossa

Spread the love

VIGILI DL FUOCO

Quando le temperature scendono e gli specchi d’acqua si trasformano in insidiose lastre di ghiaccio, la rapidità e la precisione del soccorso diventano vitali: è con questo spirito che, nella giornata di oggi, il lago di Carona è stato teatro di un’importante esercitazione congiunta tra il comando dei Vigili del Fuoco e la Croce Rossa Italiana.

L’iniziativa, finalizzata a testare le procedure operative per gli interventi di salvataggio in specchi d’acqua ghiacciati, ha messo in luce una totale sintonia tra il personale del comando e gli operatori OPSA (Operatori Polivalenti Specializzati nel Soccorso Acquatico) del comitato di Bergamo Hinterland. Sotto la guida del responsabile tecnico provinciale Bonzi Leonardo, i tecnici della Croce Rossa hanno lavorato in collaborazione con i Vigili del Fuoco, fondendo le reciproche conoscenze specialistiche per garantire una risposta coordinata in scenari critici.

Questa collaborazione ha permesso di unire le competenze sanitarie degli OPSA nella gestione sanitaria dei pazienti alla perizia tecnica dei Vigili del fuoco nelle manovre tecniche di salvataggio. L’organizzazione delle operazioni è stata diretta dal Responsabile Operativo SAF/SFA Stefano Mangiola, con il fondamentale supporto di Dionisio Stacchetti in qualità di istruttore e responsabile delle operazioni. I due hanno coordinato le simulazioni di salvataggio in scenari di estrema fragilità del manto ghiacciato e le squadre hanno applicato congiuntamente tecniche di movimentazione e recupero di persone in pericolo, testando l’efficacia dei protocolli operativi e l’utilizzo di gommoni da rafting in condizioni di specchio d’acqua ghiacciato.

L’addestramento odierno conferma l’importanza della sinergia tra i tecnici del Corpo nazionale e il personale altamente specializzato della Croce Rossa; grazie all’integrazione di saperi e professionalità, infatti, il sistema di emergenza si conferma un presidio fondamentale per la provincia di Bergamo, pronto a intervenire con massima efficacia anche nelle condizioni climatiche più ostili