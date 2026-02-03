VIDEO – I vigili del fuoco tra i detriti dei palazzi bombardati nella notte a Kiev

Spread the love

(LaPresse) Quattro persone sono rimaste ferite durante gli attacchi russi su Kiev nella notte tra lunedì e martedì. Secondo il Servizio di emergenza statale ucraino, i droni russi hanno colpito infrastrutture civili in vari quartieri della capitale.

Le immagini mostrano un incendio ai piani superiori di un alto edificio residenziale e i vigili del fuoco che arrivano sul posto. Diversi edifici residenziali, una struttura prescolare e edifici amministrativi sono stati danneggiati.