martedì, Febbraio 3, 2026
Ultimo:
InternazionaleVigili del fuoco

VIDEO – I vigili del fuoco tra i detriti dei palazzi bombardati nella notte a Kiev

Il Faro
Spread the love

(LaPresse) Quattro persone sono rimaste ferite durante gli attacchi russi su Kiev nella notte tra lunedì e martedì. Secondo il Servizio di emergenza statale ucraino, i droni russi hanno colpito infrastrutture civili in vari quartieri della capitale

Le immagini mostrano un incendio ai piani superiori di un alto edificio residenziale e i vigili del fuoco che arrivano sul posto. Diversi edifici residenziali, una struttura prescolare e edifici amministrativi sono stati danneggiati.

Potrebbe anche interessarti

Levanto (La Spezia), pauroso incidente stradale. L’intervento dei vigili del fuoco

Il Faro

Milano, incidente stradale tra un bus e un’autovettura

Il Faro

Prende fuoco un silos, ore di lavoro per i vigili del fuoco per spegnere l’incendio

Il Faro

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *