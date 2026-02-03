Zaino incastrato nella seggiovia, muore a 22 anni: tragedia sulle piste da sci

Spread the love

Una giornata di vacanza si è trasformata in tragedia sulle piste da sci in Giappone. Brooke D., una giovane australiana di 22 anni, è morta in seguito a un incidente su una seggiovia avvenuto allo Tsugaike Mountain Resort, nella località di Otari, prefettura di Nagano.

La polizia giapponese ha confermato ad ABC News che il nome della donna è Brooke Day, originaria della Sunshine Coast del Queensland.

Il direttore generale del resort, Tsuneo Kubo, ha dichiarato che lo zaino della donna è rimasto impigliato nel carrello dell’ascensore, trascinandola con sé dopo essere scesa.

“Successivamente il personale ha premuto il pulsante di arresto per fermare l’ascensore”, ha affermato il signor Kubo in una dichiarazione. La donna è morta in ospedale dove è stat trasportata d’urgenza in condizioni che si ritiene possano essere state causate da un arresto cardiaco”.