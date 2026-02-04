Allarme chimico in città, sostanza fuoriesce dal silos di un’azienda: massiccio intervento dei vigili del fuoco

Spread the love

BOLZANO. Allarme chimico a Bolzano questa mattina, mercoledì 4 febbraio: una sostanza chimica è fuoriuscita da un silos di un’azienda in zona industriale, intervento massiccio dei vigili del fuoco.

L’allarme è scattato in via Francesco Baracca, e dopo la chiamata d’emergenza sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i soccorsi sanitari e la polizia municipale.

Ad allarmare anche molti residenti è stato il forte odore che si è diffuso nell’area: l’area è stata messa in sicurezza e, da quanto si apprende, dopo l’intervento dei pompieri la situazione sarebbe ora sotto controllo.

Fortunatamente non risultano persone coinvolte o intossicate e da quanto emerge non ci sarebbe alcun pericolo immediato per i cittadini. In corso gli approfondimenti sull’accaduto.

