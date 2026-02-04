Donazione sangue intesa storica tra AVIS e Vigili del Fuoco in Regione Lombardia

Spread the love

Sottoscritto a Palazzo Pirelli il protocollo d’intesa tra AVIS Nazionale e Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco Volontari (ANVVFV), finalizzato a promuovere la cultura della donazione di sangue e plasma e a rafforzare l’impegno solidale sul territorio. Alla firma hanno partecipato i presidenti dei due enti, Oscar Bianchi per AVIS Nazionale e Sergio Aureli per l’ANVVFV, alla presenza dell’assessore regionale al Welfare, Guido Bertolaso, e dell’assessore regionale alla Sicurezza e Protezione civile, Romano La Russa.

“Regione Lombardia – ha commentato il presidente Attilio Fontana – è orgogliosa di sostenere e tenere a battesimo una collaborazione così importante tra due realtà fondamentali per la tutela della salute e della sicurezza dei cittadini. In un momento storico di grande rilevanza per il nostro territorio, la sinergia tra volontariato e istituzioni rappresenta un valore aggiunto concreto per il bene comune”.

L’accordo firmato a Palazzo Pirelli prevede il coinvolgimento delle rispettive sedi territoriali per promuovere iniziative di sensibilizzazione rivolte agli appartenenti ai Vigili del Fuoco Volontari e all’intera cittadinanza, favorendo la costituzione di gruppi di donatori AVIS tra i vigili del fuoco volontari. Un’azione concreta per contribuire al raggiungimento dell’autosufficienza nazionale di sangue ed emocomponenti, attraverso le unità di raccolta AVIS e delle aziende sanitarie.

