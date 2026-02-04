mercoledì, Febbraio 4, 2026
Ultimo:
cronaca

Furgone contro le auto in sosta a Gallarate: intervento notturno dei vigili del fuoco

Il Faro
Spread the love

Alle 22.50 di ieri, lunedì 3 febbraio 2026, i Vigili del Fuoco di Busto Arsizio sono intervenuti a Gallarate, in via Egeo, a seguito di un incidente stradale che ha coinvolto più veicoli. Un furgone, per cause in corso di accertamento, si è scontrato contro alcune auto regolarmente parcheggiate lungo la strada.

Sul posto sono arrivati gli operatori dei Vigili del Fuoco, che hanno avviato le operazioni di messa in sicurezza dei mezzi coinvolti. L’impatto aveva causato l’incastro dei veicoli, rendendo necessario un intervento tecnico prolungato.

Le squadre hanno inoltre provveduto a mettere in sicurezza un contatore del gas rimasto danneggiato a seguito dello scontro, evitando ulteriori rischi per l’area circostante.

https://www.varesenews.it/2026/02/furgone-contro-le-auto-in-sosta-a-gallarate-intervento-notturno-dei-vigili-del-fuoco/2478217/

Potrebbe anche interessarti

‘Er giro de Peppe’, perché si dice così e cosa c’entra il Pantheon

Il Faro

GERMANIA – Strage di Amburgo: tra le vittime un bimbo ucciso nella pancia della madre

Il Faro

Le ragioni della politica non sempre salvaguardano i più poveri e indifesi

Il Faro

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *