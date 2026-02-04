Spread the love



Fiamme al centro di raccolta AMA Vigne Nuove del III Municipio di Roma, in via dell’Ateneo Salesiano. L’incendio è divampato intorno alle 19. Sul posto si sono immediatamente recate tre squadre di vigili del fuoco che hanno domato il rogo.

La struttura, fa sapere AMA, era già chiusa al pubblico e non sono state coinvolte persone: né utenti né dipendenti. Nel frattempo però l’aria in tutta la zona era diventata quasi irrespirabile. La pioggia ha poi migliorato la situazione che viene monitorata nel corso di queste ore. Sono intervenuti anche agenti della Polizia locale e della Polizia di Stato.

Non appena possibile, comunica AMA, verrà verificata l’entità dei danni per valutare gli eventuali tempi di riapertura del sito.

Ancora ignota la dinamica dell’episodio e la causa dell’incendio. Il sito è video sorvegliato e quindi sarà possibile effettuare tutti i controlli del caso. Nessuna ipotesi è esclusa, compresa quella dolosa. Ad avvalorare la quale, segnala l’assessore all’ambiente del terzo municipio Matteo Zocchi, giunto a sua volta sul posto, il fatto che le vasche dell’impianto interessate siano state tre, ma tra loro distanti, come se il fuoco si fosse propagato a partire da tre inneschi diversi. Ipotesi tuttavia ancora da accertare.

https://www.rainews.it/tgr/lazio/articoli/2026/02/in-fiamme-il-centro-di-raccolta-ama-di-vigne-nuove-8c1431c4-e56e-4e64-98f0-f1f0c2efdddb.html