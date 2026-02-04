Spread the love



Un uomo è morto e la moglie è stata portata in ospedale in codice rosso in seguito all’incendio sviluppatosi nella notte nel loro appartamento in via Armando Angelini a Massa (Massa Carrara).

La donna sarebbe rimasta intossicata. In ospedale anche due carabinieri intossicati e un terzo militare, quest’ultimo perché ha riportato un problema a un arto (soccorso in codice giallo). Erano impegnati nelle operazioni di soccorso insieme ai sanitari inviati dal 118 e ai vigili del fuoco.

https://www.rainews.it/articoli/2026/02/incendio-in-un-abitazione-a-massa-muore-un-uomo-grave-la-moglie-tre-carabinieri-in-ospedale-7df4053b-2b17-46cc-96f0-f115881b1205.html