Incidente stradale strada provinciale n. 17, all'altezza del km 6.

VIGILI DEL FOCO DI CATANZARO

Nel corso della notte di ieri, una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Catanzaro è intervenuta per un incidente stradale verificatosi in via Fiume Busento, strada provinciale n. 17, all’altezza del km 6.
Per cause in corso di accertamento, una Hyundai Tucson ibrida, con a bordo il solo conducente, ha perso il controllo ribaltandosi sulla sede stradale.

Sul posto sono intervenuti anche personale della Polizia di Stato e del SUEM 118. Il ferito è stato affidato alle cure del personale sanitario e successivamente trasferito presso una struttura ospedaliera.
Il tratto di via Fiume Busento è rimasto chiuso al transito fino al termine delle operazioni di soccorso e al completo ripristino delle normali condizioni di sicurezza.

