Maurizio Baglini e Silvia Chiesa in concerto

GIORGIO BOTTARI

Inizio anno con due appuntamenti curiosi e particolari per la coppia d’arte e di vita Maurizio Baglini e Silvia Chiesa:

l’8 febbraio a L’Aquila per la Società dei Concerti “Bonaventura Barattelli” saranno impegnati con Di-Vin In-Canto, nuova composizione di Roberta Vacca, un percorso musicale eno-gastronomico per soprano, violoncello, pianoforte e batteria di cucina;

dal 15 al 19 Febbraio, invitati dall’Ambasciata Italiana in Eritrea voleranno ad Asmara, per due Masterclass e un Concerto con un programma “cinematografico” incentrato su Morricone, Rota, e Dario Marianelli.

Con queste esibizioni in luoghi di forte tradizione orale o in contesti meno convenzionali, come in Eritrea, Maurizio Baglini e Silvia Chiesa evidenziano come attraverso la curiosità la musica possa essere uno strumento artistico di diffusione culturale e di condivisione universale della bellezza.

L’AQUILA – Auditorium del Parco | 8 febbraio 2026, ore 18:00

Di-Vin In-Canto, percorso musicale eno-gastronomico. – un preludio e 20 ricette per soprano, violoncello, pianoforte e batteria di cucina.

Roberta Vacca, ideazione, drammaturgia e composizione – Maurizio Baglini, pianoforte – Silvia Chiesa, violoncello – Rosaria Angotti, soprano – Gianluca Ruggeri, batteria di cucina

con la partecipazione di Ermenegildo Bottiglione, Accademia Italiana della Cucina

La performance “Di-Vin In-Canto” consiste in 1 preludio e 20 brani che uniscono ricette regionali italiane con descrizioni enologiche, attraverso la quale gli interpreti

approfondiscono il legame tra musica e territorio con, creando un ponte culturale tra musica, gastronomia e linguaggi regionali, con riferimento diretto a tradizioni popolari.

*****

ASMARA – Ambasciata Italiana in Eritrea – dal 15 al 19 Febbraio – Masterclass e Concerto – musiche di Morricone, Rota, Dario Marianelli

Il programma di Maurizio Baglini e Silvia Chiesa in Eritrea, porta la musica curiosità e bellezza in luoghi dove la musica classica non è ancora giunta pienamente, con il valore emotivo ed artistico della musica da film, concentrandosi su colonne sonore di grandi compositori italiani come Morricone, Marianelli e Rota.

Profili degli Artisti

Maurizio Baglini, musicista di fama internazionale, vanta una carriera ricca di premi, performance in prestigiosi teatri e una vasta discografia, con particolare attenzione all’interpretazione e all’innovazione del repertorio pianistico.

Silvia Chiesa, artista innovativa nel mondo del violoncello, ha contribuito a far conoscere il repertorio del Novecento e ha realizzato numerose prime esecuzioni di opere contemporanee, con attività anche nel campo discografico e della promozione musicale.