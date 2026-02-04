Porto Torres – Intervento dei Vigili del Fuoco all’Istituto Nautico: scuola evacuata per precauzione

Spread the love

Il dirigente scolastico aveva richiesto assistenza dopo che alcuni studenti e docenti avevano iniziato a lamentare bruciore agli occhi e tosse. In via del tutto precauzionale, l’intero istituto è stato immediatamente evacuato, consentendo alle squadre di soccorso di operare in sicurezza.

Una volta sul posto, i Vigili del Fuoco hanno effettuato le verifiche strumentali necessarie per individuare eventuali sostanze irritanti o anomalie negli ambienti scolastici. Contestualmente, è stato avviato l’arieggiamento dei locali interessati per ripristinare condizioni ottimali.

Una persona è stata accompagnata in ospedale dal personale del 118 per ulteriori accertamenti, mentre gli altri presenti non hanno riportato conseguenze significative.

Sul luogo dell’intervento sono giunti anche i Carabinieri, incaricati degli adempimenti di competenza e della raccolta delle prime informazioni utili a chiarire l’origine dell’episodio. Le cause restano al momento in corso di accertamento.

