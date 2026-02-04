Raffaele Cimmino è il nuovo comandante dei Vigili del Fuoco di Siena

Spread the love

SIENA. L’ingegnere Raffaele Cimmino ha assunto nella giornata di ieri l’incarico di Comandante dei Vigili del Fuoco di Siena, subentrando al collega Paolo Bruno de Paola.

Campano di origine, classe 1977, laureato in ingegneria civile, con indirizzo idraulico, è entrato a far parte del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco nel 2004. Nel corso degli anni ha prestato servizio come funzionario presso diversi comandi, tra cui Alessandria, Campobasso e Napoli, fino ad approdare nel 2015 al Comando dei Vigili del Fuoco di Salerno.

Qui ha ricoperto numerosi incarichi di rilievo, distinguendosi in particolare come responsabile dell’Area Prevenzione Incendi. La sua esperienza operativa si è consolidata anche attraverso la partecipazione a interventi di soccorso di rilevanza nazionale. Tra questi figurano il sisma dell’Aquila del 2009, quello dell’Emilia-Romagna del 2012, il terremoto dell’Italia Centrale del 2016, l’emergenza di Ischia del 2017 e i più recenti eventi legati alla crisi bradisismica dei Campi Flegrei.

Di particolare importanza è stato anche il contributo professionale fornito nell’ambito delle attività connesse al Rischio di Incidente Rilevante, nonché il ruolo svolto come componente del Comitato Tecnico Regionale (CTR) presso la Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco della Campania. Promosso Primo Dirigente la scorsa estate, a termine del corso di formazione, gli è stato conferito l’incarico di Comandante dei Vigili del Fuoco di Siena.

