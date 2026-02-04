Regione Piemonte – Accordo con i Vigili del Fuoco per la formazione di volontari

Spread the love

Regione Piemonte e Direzione regionale dei Vigili del fuoco hanno avviato una collaborazione definita da una Convenzione che stabilisce modalità operative, risorse economiche e obiettivi comuni nel contrasto agli incendi boschivi e nella formazione del volontariato. La firma, avvenuta nel Palazzo della Regione Piemonte, ha coinvolto l’assessore regionale alla Protezione civile, Marco Gabusi, il direttore regionale dei Vigili del fuoco del Piemonte, Alessandro Paola, e la viceprefetto vicario di Torino, Alessandra Tripodi.

L’atto introduce un quadro stabile di cooperazione istituzionale, che supera una fase caratterizzata da strumenti frammentati e interventi emergenziali, e definisce un sistema programmato e continuativo di prevenzione e gestione delle emergenze. La Regione Piemonte riconosce un contributo complessivo di 800.000 euro per il biennio 2026‑2027, destinato alle attività della Direzione regionale dei Vigili del fuoco nell’ambito del sistema antincendio boschivo. Le risorse garantiscono il funzionamento della Sala operativa unificata permanente, il coordinamento delle operazioni di spegnimento a terra e aereo, l’impiego di personale specializzato e le attività di addestramento congiunto.

