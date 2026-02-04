Trento, le classifiche del 40 Campionato Italiano VV.F. di sci alpino e nordico – 11 Campionato Italiano VV.F. di snowboard – 10 Campionato Italiano VV.F. di scialpinismo

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO – SPORT

Si è svolto dal 29 al 31 gennaio nella splendida cornice di Folgaria, Alpe Cimbra, il 40° Campionato Italiano VV.F. di sci alpino e nordico – 11° Campionato Italiano VV.F. di snowboard – 10° Campionato Italiano VV.F. di scialpinismo

Un’edizione straordinaria, caratterizzata da presenza di oltre 1200 atleti, in rappresentanza di oltre 80 Comandi e Unioni distrettuali di tutta la penisola.

La manifestazione si è aperta giovedì 29 gennaio con la tradizionale sfilata per le vie cittadine, l’alzabandiera e l’accensione del tripode.

A dare il benvenuto ad atleti, il presidente della Federazione dei Vigili del fuoco volontari del Trentino,ing. Luigi Maturi, che ha sottolineato il piacere di poter organizzare il Campionato in Trentino, ringraziando il distretto dei vigili del fuoco della Vallagarina.

Hanno portato il loro saluto anche il capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, Ing. Eros Mannino, il sindaco di Folgaria, Marco Panciera, il presidente dell’Apt Alpe Cimbra, Alessandro Casti, il presidente del Comitato organizzatore, Ispettore del distretto VV.F. volontari della Vallagarina, Alessandro Adami, il comandante VV.F. Volontari di Folgaria Andrea Ciech e il Dirigente dell’Ufficio per le Attività sportive, Prof. Lamberto Cignitti

Sul piano sportivo l’Unione Distrettuale di Fiemme ha dominato la classifica seguita dal Comando VV.F. di Belluno e dall’ U.D. di Vallagarina.

Il momento conclusivo si è svolto nel primo pomeriggio del sabato a Folgaria con le premiazioni ufficiali, l’ammainabandiera e il saluto a tutti gli atleti da parte del comitato organizzatore.

Il Presidente Maturi, infine, ha consegnato la bandiera dei Campionati al Prof. Cignitti che ha raccolto ufficialmente il testimone per l’organizzazione dei prossimi Campionati a cura del Corpo Nazionale in località e data da stabilire.