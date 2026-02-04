Valdagno, esplosione, crolla un’abitazione. Ferito il proprietario

Spread the love

Un boato improvviso ha scosso l’alba di Valdagno. Poco dopo le ore 6:30 di mercoledì 4 febbraio, un’abitazione situata in Contrada Pregrassi è stata teatro di una violenta esplosione a Valdagno, causata da una probabile fuga di gas.

La deflagrazione è stata talmente potente da causare il crollo parziale dell’edificio, scagliando detriti e materiali nell’area circostante. Il proprietario dell’immobile, unico presente al momento del disastro, è rimasto ferito nel crollo.

Sul posto sono scattati immediatamente i soccorsi. Il personale del SUEM 118 ha prestato le prime cure al proprietario, disponendone il trasferimento d’urgenza all’ospedale San Bortolo di Vicenza in codice giallo. Nonostante la gravità dell’evento e i danni strutturali, l’uomo non sarebbe in pericolo di vita.

Le operazioni di soccorso tecnico sono state condotte dalle squadre dei Vigili del fuoco provenienti dai distaccamenti di Schio e Arzignano.

I pompieri hanno effettuato un meticoloso controllo tra le macerie per escludere il coinvolgimento di altre persone, procedendo poi alla messa in sicurezza della zona. L’area interessata dall’esplosione a Valdagno rimane attualmente transennata per consentire i rilievi. Indagini in corso in Contrada Pregrassi