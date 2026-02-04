mercoledì, Febbraio 4, 2026
Vigili del fuoco

Varese, autoarticolato in fiamme i Vigili del Fuoco impegnati anche per una fuga di gas

Mercoledì 4 febbraio dalle 12:25 i Vigili del Fuoco stanno intervenendo nel comune di Varese per l’incendio di un autoarticolato che trasportava bobine di plastica.

Sul posto sei mezzi, tra cui due autopompe serbatoio, un’autobotte e un carrello adibito al trasporto e all’erogazione di liquido schiumogeno dalla sede centrale di Varese, supportati da ulteriori squadre provenienti dalle sedi distaccate di volontari di Tradate e Laveno con rispettive autopompe serbatoio.

L’intervento è ancora in corso a causa del danneggiamento di una tubazione del gas attigua al luogo dell’incendio. Non ci sono feriti.

