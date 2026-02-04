Vigili del Fuoco, le ceneri del capo squadra Silvio Malatesta tornano nella “sua” caserma

Spread the love

Un momento di profonda commozione e silenzioso rispetto ha unito il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Frosinone nel ricordo del Capo Squadra Esperto Silvio Malatesta, scomparso lo scorso 11 gennaio a Milano dopo una lunga e coraggiosa battaglia contro una grave malattia. Aveva 59 anni.

Nel rispetto delle sue ultime volontà, la moglie Eleonora ha voluto che le ceneri di Silvio tornassero nella sua caserma, quella di Frosinone, per un ultimo saluto ai colleghi e agli amici con cui aveva condiviso anni di servizio, sacrifici e interventi, in particolare quelli del turno C.

L’arrivo delle ceneri è stato accolto dal picchetto d’onore dei Vigili del Fuoco. A seguire, un intenso momento di raccoglimento alla presenza del comandante Muscinesi e di numerosi colleghi giunti da tutte le sedi del Comando provinciale, visibilmente commossi. Un gesto semplice ma carico di significato, che ha sancito ancora una volta il legame profondo e indissolubile tra Silvio Malatesta e quella che per lui è sempre stata la “sua” caserma.

