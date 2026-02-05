Attentato incendiario nel cuore di Sassari, ecco ciò che resta delle auto e della moto distrutte

Spread the love

Sassari Un’altra notte di fuoco e paura a Sassari. I vigili del fuoco all’alba di giovedì 5 febbraio sono intervenuti nel centro storico della città per un incendio che ha distrutto due autovetture e un motorino parcheggiati in piazza Quadrato Frasso.

’allarme è scattato poco prima delle 5, quando la sala operativa ha inviato sul posto una squadra della centrale dei vigili del fuoco. All’arrivo dei soccorsi, i mezzi risultavano completamente avvolti dalle fiamme. I vigili del fuoco hanno lavorato a lungo per domare il rogo e mettere in sicurezza l’area, riuscendo a evitare che l’incendio si propagasse alle altre auto in sosta nelle immediate vicinanze.

e operazioni sono state rese particolarmente complesse dalle strette vie del centro storico sassarese. Sul posto è intervenuta anche una pattuglia del Radiomobile dei carabinieri, che ha avviato gli accertamenti. Le cause dell’incendio sono ancora in fase di verifica da parte dei vigili. (video Ivan Nuvoli)

