Così Mattarella ha riscritto il decreto sicurezza

Sergio Mattarella ha cancellato gli aspetti più controversi del decreto sicurezza e del relativo disegno di legge. E oggi in consiglio dei ministri alle ore 16 arriverà un testo pesantemente emendato dal Quirinale. Mentre un terzo provvedimento sull’immigrazione sarà varato in un secondo momento. La trattativa, fa sapere il Corriere della Sera, è stata lunga e complessa. Le norme erano state definite dai giuristi del Colle «molto spinose» e «con tanti aspetti difficili da migliorare». In particolare su libertà fondamentali, contrasto ai migranti, lotta ai «maranza» e via inasprendo

Mattarella e il decreto sicurezza – Il Capo dello Stato è stato attento a non far sembrare di voler intralciare l’azione del governo. La mediazione è stata favorita da Alfredo Mantovano, che ieri si è presentato al Colle per recepire le direttive. E quando se ne è andato ha detto: «Presenterò questa proposta alla premier Meloni». Le rispettive fonti hanno assicurato che l’incontro è andato «benissimo». Il governo ha tradotto in norme i rilievi di Mattarella in un lavoro che si concluderà in mattinata. In particolare sul fermo preventivo di polizia e sullo scudo penale per gli agenti. Entrambi destinati a rientrare nel decreto legge. Il Quirinale ha fatto notare che un cittadino non può essere fermato dalla polizia solo per un

