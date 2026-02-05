Dadone è il nuovo Comandante dei vigili del fuoco

Spread the love

CREMONA – Il Comando provinciale dei vigili del fuoco di Cremona comunica la nomina di Pier Nicola Dadone a nuovo Comandante provinciale.

Dadone, laureato in Ingegneria Civile presso il Politecnico di Torino, è entrato nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco nel 1994. Nel corso della carriera ha prestato servizio nei comandi di Cuneo, Bergamo e Brescia, dove ha ricoperto l’incarico di vice comandante dal 2011 al 2019.

Ha partecipato a numerose operazioni di soccorso in occasione di eventi calamitosi di rilievo nazionale, tra cui i terremoti dell’Umbria (1997), de L’Aquila (2009), dell’Emilia (2012) e del Centro Italia (2016).

Ha inoltre maturato una consolidata esperienza nel settore della sicurezza delle attività civili e industriali ed è analista delle aziende a rischio di incidente rilevante.

Nel corso degli anni ha svolto attività di docenza in materia di sicurezza, anche presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi di Brescia, ed è autore di pubblicazioni scientifiche su riviste specializzate in prevenzione incendi.

Promosso Primo dirigente, è stato nominato Comandante provinciale dei vigili del fuoco di Crotone nel 2019 e, successivamente, dei comandi provinciali di Pavia e Piacenza.

Nel giugno 2025 gli è stata conferita l’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana.

Con la nomina di Dadone, il Comando provinciale prosegue nel percorso di rafforzamento organizzativo e operativo, a servizio della sicurezza del territorio e della collettività.

