VIDEO – Esplosione sventra il piano terra di un edificio: 13 persone sgomberate

Esplosione nella notte in una casa disabitata in centro a Napoli: nessun ferito, ma 13 persone sgomberate. Intorno all’una di stanotte, in via Generale D’Ambrosio, quartiere San Carlo Arena, una probabile perdita di gas da una bombola di Gpl ha provocato un’esplosione che ha sventrato un appartamento disabitato al piano terra di un edificio.

Nessuno è rimasto ferito. La palazzina, però, è stata dichiarata inagibile e 13 residenti sono stati sgomberati. Intervenuti Carabinieri, Vigili del Fuoco e Protezione Civile. Indagini affidate ai Carabinieri di Napoli San Pietro a Patierno.

