Famiglia sterminata dal monossido di carbonio: morti padre, madre e due figli. Una persona salvata in extremis

Porcari (Lucca), 4 febbraio 2026 – Tragedia nella provincia di Lucca, a Rughi nel comune di Porcari, dove 4 persone sono morte nella serata di oggi, 4 febbraio. Secondo le prime informazioni la causa dei decessi sarebbe il monossido di carbonio. La famiglia è originaria dell’Albania: il padre, Arti Kola, di 48 anni, la madre, Jonida, di 42 anni e due figli, un maschio di 23 anni, Hadjar, e la più piccola, Xhesika, una ragazza di appena 15 anni, erano ben integrati e molto conosciuti all’interno della comunità.

La casa, un terratetto, si trova in via Galgani. L’allarme è stato dato da un familiare, dopo le 20, che li voleva contattare ma non rispondevano. La scoperta è stata fatta in serata ma è da stabilire a che ora potrebbe risalire la morte. Accertamenti sono in corso da parte dei vigili del fuoco secondo i quali nella casa si sarebbe diffuso monossido di carbonio.

Una quinta persona, il fratello del padre e zio dei due ragazzi, è stata portata, viva, in codice rosso all’ospedale Cisanello di Pisa: non è in pericolo di vita. E’ stato lui a dare l’allarme e a guidare i carabinieri verso l’abitazione, ma quando è arrivato ed è entrato in casa anche lui ha accusato un malore a causa delle esalazioni di monossido.

