giovedì, Febbraio 5, 2026
Ultimo:
cronacagoverno

Governo approva decreto sicurezza e misure per sblocco del Ponte sullo Stretto

Il Faro
Spread the love

Il governo ha approvato giovedì il decreto sicurezza, il pacchetto di norme tra cui il fermo preventivo in vista di manifestazioni per persone segnalate e il cosiddetto “scudo penale” per le forze dell’ordine, su cui la maggioranza ha accelerato dopo gli scontri tra dimostranti e polizia a Torino lo scorso sabato.

Il consiglio dei Ministri si è riunito questo giovedì anche su altri provvedimenti tra cui un decreto per il Ponte sullo Stretto, il primo a essere dibattuto e varato nel pomeriggio, e un decreto legislativo sulla parità retributiva tra donne e uomini.

“Abbiamo approvato il decreto legge e il decreto legislativo di 33 e 29 articoli”, ha esordito in conferenza stampa il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, illustrando le decisioni raggiunte dall’esecutivo.

https://it.euronews.com/2026/02/05/governo-procede-su-decreto-sicurezza-approvate-misure-per-sblocco-del-ponte-sullo-stretto?

Potrebbe anche interessarti

Pavia, trovato un cadavere durante lavori di restauro in centro

Il Faro

Baby gang, un mese di violenze e arresti da Catania a Peschiera tra fan di Scarface, immigrati picchiati e ragazzi sfregiati fuori dal liceo

Il Faro

Alitalia, Atlantia: “Non ci sono ancora condizioni per offerta”

Il Faro

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *