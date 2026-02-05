I rifiuti di plastica bruciano ancora, i sindaci di Campofelice e Termini: non consumate cibi prodotti in quella zona

Spread the love

Brucia ancora, da martedì sera, l’impianto di trattamento dei rifiuti plastici a Campofelice di Roccella. I vigili del fuoco sono ancora sul posto e proseguono le operazioni di spegnimento. Il rogo dei rifiuti di plastica sta provocando gravi conseguenze per l’ambiente circostante sia a Campofelice di Roccella che a Termini Imerese.

Per precauzione, i sindaci dei due Comuni, Giuseppe Di Maggio e Maria Terranova, hanno emesso un’ordinanza per limitare il consumo di frutta, ortaggi, latticini e carni prodotti nella zona dell’incendio e a tenere finestre e porte chiuse finché no sarà spento.

Le fiamme, divampate in contrada Pista Vecchia, in prossimità dello svincolo autostradale di Buonfornello, hanno coinvolto le rotoballe posizionate all’aperto su una superficie di diverse migliaia di metri quadri. I carabinieri del nucleo ecologico del comando provinciale di Palermo stanno indagando per accertare insieme ai vigili del fuoco le cause del rogo e il rispetto delle norme antincendio e sicurezza.