Incidente a Napoli, auto travolge operatore dell’azienda Asia: è grave in ospedale

Secondo i primi rilievi effettuati dal personale dell’Infortunistica Stradale, un’auto condotta da un giovane di 21 anni procedeva in direzione San Giovanni. All’altezza del civico 61, per cause ancora in fase di accertamento, il veicolo ha tamponato l’auto che lo precedeva, ribaltandosi.

Nella carambola, la vettura ha terminato la sua corsa abbattendosi su un’auto in sosta e contro un automezzo ASIA fermo per le operazioni di raccolta dei rifiuti. L’operatore ecologico, che in quel momento si trovava sul retro del mezzo per il carico dei bidoni della differenziata, è stato travolto violentemente nell’impatto.

L’operatore è stato trasportato d’urgenza all’Ospedale del Mare dove attualmente è ricoverato in prognosi riservata. Il conducente dell’auto, invece, è stato medicato presso l’ospedale CTO ed ha riportato ferite giudicate guaribili in 30 giorni.

