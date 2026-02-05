L’incendio doloso spegne i sogni sul turismo, in fumo il campeggio comunale

Spread the love

Villaputzu Un incendio di origine dolosa ha devastato la rotonda in canne e legno del campeggio comunale di porto Corallo adibita sino all’estate del 2020 a ristorante e pizzeria.

Il comune di Villaputzu proprietario di tutta la struttura dall’anno dell’inaugurazione, la seconda metà degli anni Ottanta del secolo scorso, l’aveva affidata in gestione ad una cooperativa giovanile del paese del Sarrabus, la Coosviturs. Alla scadenza del contratto, il 2015, è nato un contenzioso tra il proprietario, il Comune e la società che gestiva la struttura.

Il Comune solo nel 2022 dopo tutti i gradi giudizio favorevoli è ritornato in possesso della struttura che da allora è rimasta chiusa. L’amministrazione ha espletato diverse procedure per l’alienazione del campeggio che sono andate deserte.

Il rogo è stato spento dai vigili del fuoco del distaccamento di San Vito. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti del corpo forestale e di vigilanza ambientale della stazione di Villaputzu e della polizia locale e i carabinieri della compagnia di San Vito che hanno avviato le indagini per individuare l’incendiario e dunque il movente.

