giovedì, Febbraio 5, 2026
Ultimo:
cronaca

Messina. Due operai del cantiere a Giampilieri intossicati dal gas: Vigili del Fuoco mettono in sicurezza 1.600 metri di galleria

Il Faro
Spread the love

Oggi, poco prima delle 13,  i Vigili del fuoco del Comando di Messina sono intervenuti per una fuga di gas sviluppatasi all’interno del cantiere operativo della galleria in costruzione a Giampilieri denominata “galleria scaletta binario pari”.

Sul posto, la squadra 1a della sede centrale con APS (Autopompa serbatoio) e pick-up con modulo attrezzato,  e contestualmente il Nucleo NBCR (Nucleare, Biologico, Chimico, Radiologico) dei Vigili del fuoco per mettere in sicurezza l’area e valutare la situazione.

https://www.lecodelsud.it/messina-due-operai-del-cantiere-a-giampilieri-intossicati-dal-gas-vigili-del-fuoco-mettono-in-sicurezza-1-600-metri-di-galleria

Potrebbe anche interessarti

Sette milioni per fare la propaganda al ponte che non c’è

Il Faro

Scontro a tre al bivio per Rocchetta Tanaro: paura e feriti sulla strada per Castello d’Annone

Il Faro

Tragedia all’alba: con l’auto tampona un trattore, morto un giovane

Il Faro

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *