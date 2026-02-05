Spread the love

Oggi, poco prima delle 13, i Vigili del fuoco del Comando di Messina sono intervenuti per una fuga di gas sviluppatasi all’interno del cantiere operativo della galleria in costruzione a Giampilieri denominata “galleria scaletta binario pari”.

Sul posto, la squadra 1a della sede centrale con APS (Autopompa serbatoio) e pick-up con modulo attrezzato, e contestualmente il Nucleo NBCR (Nucleare, Biologico, Chimico, Radiologico) dei Vigili del fuoco per mettere in sicurezza l’area e valutare la situazione.

https://www.lecodelsud.it/messina-due-operai-del-cantiere-a-giampilieri-intossicati-dal-gas-vigili-del-fuoco-mettono-in-sicurezza-1-600-metri-di-galleria