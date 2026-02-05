Olimpiadi – Milano Cortina 2026 -Il dispositivo dei Vigili del Fuoco

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO

In occasione dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano Cortina 2026, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco ha predisposto un dispositivo di potenziamento del soccorso per garantire la sicurezza di atleti, delegazioni, pubblico e cittadini, assicurando al contempo la continuità del servizio ordinario.

Nel Veneto, dal 4 febbraio al 15 marzo 2026, sarà attivo un presidio permanente nei siti di gara, con circa 100 unità e 50 mezzi dislocati tra Cortina d’Ampezzo, Belluno e Padova. Il dispositivo comprende squadre ordinarie e numerosi assetti specialistici, tra cui NBCR, SAF, USAR, GOS, cinofili, squadre valanghe, droni e sale operative ICS dedicate al coordinamento degli interventi.

In Lombardia, il potenziamento è strutturato per operare sia nell’area urbana di Milano sia in ambito montano in Valtellina. Saranno impiegate oltre 200 unità al giorno, con squadre e specialità dedicate, presidi lungo le principali vie di collegamento e un doppio assetto di elicotteri per garantire la piena operatività anche in caso di criticità della viabilità.



Unità e mezzi provengono da diversi Comandi regionali e interregionali. Particolare attenzione è stata riservata alla tutela del personale, con DPI specifici, equipaggiamenti per le basse temperature e un’organizzazione logistica adeguata.

Un dispositivo imponente e coordinato, pronto a intervenire in scenari complessi, a tutela della sicurezza di uno dei più importanti eventi internazionali ospitati dal Paese.