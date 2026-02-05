giovedì, Febbraio 5, 2026
Perde il controllo dell’auto e si ribalta in un fosso a lato della strada: 23enne trasportata in ospedale

L’allarme è scattato alle prime luci dell’albapoco prima delle 6: l’esatta dinamica di quanto accaduto non è ancora stata ricostruita nel dettaglio ma quel che è certo è che l’auto della giovane, originaria di Pieve del Grappa, si è ribaltata nel fosso finendo ruote all’aria.

Dopo la chiamata d’emergenza, sul posto si è attivata una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento volontario di Asolo, intervenuti insieme ai sanitari del 118 per i primi soccorsi e la messa in sicurezza della zona.

Stando alle prime informazioni, fortunatamente la conducente non avrebbe riportato gravi ferite ma è stata trasportata all’ospedale di Castelfranco Veneto per tutti gli accertamenti medici del caso. Al lavoro sul posto i carabinieri per gli accertamenti e i rilievi.

