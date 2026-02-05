Trapani, recuperato il corpo di una migrante al porto: è una delle vittime di un naufragio

Spread the love

Sul copro della donna verrà effettuato l’esame necroscopico. Le ong avevano lanciato l’allarme dopo il ciclone Harry

Il corpo di una migrante è stato recuperato questa sera a mare aperto nei pressi del porto di Trapani. Ad effettuare le operazioni di recupero sono stati i vigili del fuoco con gli uomini della Capitaneria di Porto. La salma è stata portata sulla terra ferma e nelle prossime ore verrà effettuato un esame necroscopico. Un dato finora è certo: si tratta di una donna. Una delle tante vittime dei naufragi. Una disperata che voleva raggiungere la Sicilia ma è perduto la vita durante il viaggio in mare aperto.

Nei giorni scorsi le Ong hanno lanciato l’allarme: barconi carichi di migranti sono affondati a causa del ciclone Harry. Altri naufragi si sono registrati per il mare in tempesta. E lo specchio d’acqua, in continuo movimento, sta portando quei corpi senza vita verso la Sicilia.

https://www.lasicilia.it/news/cronaca/3016750/trapani-recuperato-il-corpo-di-una-migrante-al-porto-e-una-delle-vittime-di-un-naufragio.html