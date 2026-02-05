giovedì, Febbraio 5, 2026
Ultimo:
cronaca

Trapani, recuperato il corpo di una migrante al porto: è una delle vittime di un naufragio

Il Faro
Sul copro della donna verrà effettuato l’esame necroscopico. Le ong avevano lanciato l’allarme dopo il ciclone Harry

Il corpo di una migrante è stato recuperato questa sera a mare aperto nei pressi del porto di Trapani. Ad effettuare le operazioni di recupero sono stati i vigili del fuoco con gli uomini della Capitaneria di Porto. La salma è stata portata sulla terra ferma e nelle prossime ore verrà effettuato un esame necroscopico. Un dato finora è certo: si tratta di una donna. Una delle tante vittime dei naufragi. Una disperata che voleva raggiungere la Sicilia ma è perduto la vita durante il viaggio in mare aperto.

Nei giorni scorsi le Ong hanno lanciato l’allarme: barconi carichi di migranti sono affondati a causa del ciclone Harry. Altri naufragi si sono registrati per il mare in tempesta. E lo specchio d’acqua, in continuo movimento, sta portando quei corpi senza vita verso la Sicilia.

