VIDEO – Gli incendi in Argentina devastano le foreste incontaminate della Patagonia, alimentando le critiche all’austerità di Milei

Spread the love

I maestosi pendii boscosi della Patagonia argentina sembrano una zona di guerra.

Nuvole di fumo a forma di fungo si alzano come da attacchi missilistici. Grandi fiamme illuminano il cielo notturno, colorando la luna di un arancione mango e trasformando i magnifici panorami che generazioni di scrittori e avventurieri hanno impresso nella psiche mondiale in qualcosa di spettrale.

Vaste aree del Parco Nazionale Los Alerces, patrimonio mondiale dell’UNESCO, ospitano alberi vecchi di 2.600 anni e sono ora in fiamme.

Gli incendi, tra i peggiori che abbiano colpito la Patagonia colpita dalla siccità negli ultimi decenni, hanno devastato oltre 45.000 ettari (174 miglia quadrate) di foreste argentine nell’ultimo mese e mezzo, costringendo all’evacuazione di migliaia di residenti e turisti. Lunedì, l’inferno si stava ancora diffondendo.

La crisi, con gran parte della stagione degli incendi in Argentina ancora da affrontare, ha riacceso la rabbia nei confronti del presidente libertario radicale del paese, Javier Milei, la cui dura campagna di austerità negli ultimi due anni ha ridotto la spesa per programmi e agenzie che non solo lavorano per combattere gli incendi, ma anche per proteggere i parchi e impedire che gli incendi si inneschino e si propaghino.

“C’è stata una decisione politica di smantellare le strutture antincendio”, ha affermato Luis Schinelli, uno dei 16 ranger del parco che coprono i 259.000 ettari (1.000 miglia quadrate) del Parco Nazionale Los Alerces. “Le squadre sono sotto sforzo oltre i loro limiti”.

Dopo essere entrato in carica con una campagna per salvare l’economia argentina da decenni di debito sconcertante, Milei ha tagliato la spesa per il Servizio nazionale di gestione degli incendi dell’80% nel 2024 rispetto all’anno precedente, svuotando l’agenzia responsabile dell’impiego delle brigate, della manutenzione degli aerei cisterna, dell’acquisto di attrezzature extra e del monitoraggio dei pericoli.

Secondo un’analisi del bilancio 2026 condotta dalla Fondazione per l’ambiente e le risorse naturali, o FARN, un gruppo argentino di ricerca e difesa dell’ambiente, quest’anno il servizio subirà un’ulteriore riduzione dei fondi del 71 percento.

Il ridimensionamento arriva in un momento in cui il cambiamento climatico sta rendendo gli eventi meteorologici estremi più frequenti e gravi, aumentando il rischio di incendi boschivi.

https://thechiefleader.com/stories/argentina-fires-ravage-pristine-patagonia-forests-fueling-criticism-of-milei-s-austerity,55730