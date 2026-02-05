VIDEO – Un’enorme voragine inghiotte una stazione di servizio con i clienti all’interno

Spread the love

Questo è il momento in cui un’enorme voragine si è aperta in Egitto , inghiottendo una stazione di servizio con i clienti all’interno.

Le riprese di sorveglianza mostrano la stazione di servizio del Cairo sprofondare improvvisamente nel terreno, mentre il cratere profondo 15 metri si apriva lunedì (2 febbraio). Alcuni testimoni scioccati si sono precipitati sul bordo del cratere per guardare all’interno, mentre altri sono fuggiti dalla scena.

Secondo quanto riportato dai media locali, due persone sono rimaste ferite e sono state trasportate d’urgenza in un ospedale locale, dove le loro condizioni sono stabili.

Le prime indagini suggeriscono che il crollo potrebbe essere stato innescato da lavori di scavo in un cantiere edile nelle vicinanze, che hanno destabilizzato il terreno. Ulteriori indagini sono in corso.

Si tratta del secondo incidente che ha interessato una voragine al Cairo in meno di due mesi.