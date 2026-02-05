Visita istituzionale alla Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco del Piemonte

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO

Il 2 febbraio 2026 il Direttore Centrale per l’Emergenza, ing. Marco Ghimenti, e il Direttore Centrale per la Formazione, ing. Francesco Notaro, hanno effettuato una visita istituzionale presso la Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco del Piemonte.

Ghimenti e Notaro sono stati accolti dal Direttore Regionale dei Vigili del Fuoco del Piemonte, ing. Alessandro Paola, e dal Comandante dei Vigili del Fuoco di Torino, ing. Francesco Orrù. La giornata ha preso il via dal distaccamento aeroportuale di Torino-Caselle, dove hanno rivolto un breve saluto istituzionale al personale operativo.

La visita è quindi proseguita presso il Reparto Volo del Piemonte, dove hanno incontrato il personale in servizio, e successivamente si sono recati al Nucleo Cinofili di Volpiano, dove è attualmente in svolgimento il corso di abilitazione per unità cinofile dei Vigili del Fuoco con la partecipazione di discenti provenienti da tutta Italia.

In tarda mattinata i Direttori Centrali hanno raggiunto la Direzione Regionale, dove hanno visitato la Sala Operativa Regionale e hanno salutato il personale delle Sale Operative Provinciali, collegate in videoconferenza.

Nel primo pomeriggio la delegazione si è spostata alla sede del comando di Torino, dove ha visitato la “Casa degli Errori”, allestita dal personale dell’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco. Qui hanno incontrato le associazioni di volontariato del Corpo e il personale impegnato in attività formative, tra cui gli allievi Vigili del Fuoco di recente ingresso. Vi è stata l’occasione per illustrare alcuni progetti attualmente in essere, tra cui il progetto VITA, finalizzato alla valorizzazione delle attività operative e formative del Corpo attraverso strumenti innovativi, e l’impiego dei visori multimediali, utilizzati per la divulgazione delle attività dei Vigili del Fuoco e per la promozione dei principi della sicurezza nei confronti del personale e della collettività.

La visita è poi proseguita con la rassegna dei mezzi e delle attrezzature, la visita alla Sala Operativa Provinciale e, a seguire, si è tenuto un incontro con i comandanti provinciali del Piemonte e con i funzionari responsabili delle attività di soccorso e di formazione, occasione di confronto sui principali temi operativi e organizzativi.

In serata i Direttori Centrali hanno fatto rientro, concludendo una giornata intensa dedicata alla conoscenza delle realtà operative, formative e organizzative del territorio piemontese.