Biella, due incendi a distanza di pochi metri in via Marconi

Il primo episodio si è verificato poco prima delle 22, nei pressi dell’incrocio con via Ravetti. A prendere fuoco è stata un’auto parcheggiata lungo la strada. Le fiamme sono state domate rapidamente dalla squadra intervenuta, che ha poi avviato le procedure di accertamento per chiarire le cause del rogo. Sul posto è entrato in azione anche il Nucleo Investigativo Antincendi (NIA) per gli approfondimenti tecnici del caso.

Il secondo intervento è scattato alcune ore più tardi, poco prima delle 3 del mattino, sempre in via Marconi ma all’altezza dell’incrocio con via Italia. In questo caso i Vigili del fuoco hanno trovato un cumulo di immondizia e cartoni in fiamme, provvedendo allo spegnimento e alla messa in sicurezza dell’area.

Sui due incendi sono in corso gli accertamenti per stabilire l’origine dei roghi e verificare eventuali collegamenti tra i due episodi.

